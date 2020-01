Nieuwe details Super Nintendo World

Bekijk onder andere een nieuwe trailer van het Nintendo-gedeelte in Universal Studios Japan

Nintendo heeft een nieuwe video uitgebracht voor Super Nintendo World, wat onderdeel wordt van Universal Studios Japan. Voor deze video is Nintendo een samenwerking aangegaan met Galantis en Charli XCX om het muzieknummer We are born to play te maken. Je ziet in deze video onder andere de thema’s van Super Mario World en Super Mario Kart.

Daarnaast is in deze video ook een speciaal polsbandje te zien, de Power Up Band. Dit polsbandje komt in zes verschillennde varianten uit, die hieronder te zien zijn. Dit polsbandje kun je verbinden met een applicatie op je telefoon om interactieve avonturen aan te gaan. Zo kun je onder andere digitale munten verzamelen en met andere bezoekers de strijd aangaan.

Super Nintendo World opent komende zomer haar deuren in Universal Studios Japan. Later zal er ook een Nintendo-gedeelte komen in Universal Orlando en Universal Hollywood. Ben jij van plan een reis naar Japan te boeken om Super Nintendo World te bezoeken?