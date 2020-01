Bekijk de eerste aflevering van Pokémon: Twilight Wings

Zal John zijn droom werkelijkheid worden?

Afgelopen december werd bekend dat The Pokémon Company Pokémon: Twilight Wings zou uitbrengen. Deze animatieserie bestaat uit zeven afleveringen van ongeveer vijf minuten. Elke aflevering staat in het teken van personages en pokémon in de Galar-regio.

Vandaag is de eerste aflevering uitgekomen. In dit teken staat John centraal. John is een jongen die al op jonge leeftijd in het ziekenhuis is opgenomen. Hij heeft maar één droom, maar zal zijn droom werkelijkheid worden? Je kunt de eerste aflevering hieronder bekijken.