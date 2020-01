Vijfde Super Smash Bros. Ultimate DLC-personage wordt donderdag onthuld

Met daaropvolgend een dik half uur aan gameplay.

Nintendo heeft op Twitter bevestigd dat Masahiro Sakurai aankomende donderdag 16 januari om 15:00 uur een nieuwe livestream zal houden voor Super Smash Bros. Ultimate. Dit keer is het extra bijzonder, want het laatste personage van de eerste Fighter Pass zal hier aangekondigd worden. Vervolgens zal Sakurai, zoals hij met eerdere personages ook deed, alle ins and outs delen in een demonstratie van de nieuwe vechter.

De tweet waarin de presentatie werd bekend gemaakt bevat tevens een link naar de livestream. Zoals gewoonlijk zullen wij in de aanloop van de presentatie de stream ook op onze site delen.