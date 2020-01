[Gerucht] BioShock: The Collection komt naar Switch

Komt de BioShock-serie dan eindelijk naar een Nintendo-platform?

Het lijkt erop dat de veelgeprezen BioShock-games voor het eerst op een Nintendo-console gaan verschijnen. Het Taiwanese leeftijdsclassificatiesysteem, Game Software Rating Regulations, heeft namelijk een beoordeling geplaatst voor BioShock: The Collection voor de Nintendo Switch. De collectie verscheen in 2016 al voor PlayStation 4 en Xbox One.

BioShock: The Collection is een geremasterde collectie van BioShock, BioShock 2 en BioShock Infinite, inclusief de singleplayer content die oorspronkelijk werd uitgebracht als exclusives of DLC. Als de game naar de Switch komen, is dat de eerste keer dat de serie zijn verschijning maakt op een console van Nintendo. Het gaat echter niet om een officiële aankondiging, dus tot die tijd moeten we dit nieuws met een korreltje zout nemen.