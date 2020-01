My Hero One’s Justice 2 Deku vs Overhaul gameplay

Let op! Het filmpje bevat spoilers van de afgelopen anime aflevering.

In maart komt het vervolg uit van My Hero One’s Justice. Ook in dit spel kun je weer vechten als je favoriete helden uit de manga- en animeserie. De kersverse gameplay-trailer die Bandai Namco vandaag heeft uitgebracht laat een gevecht te zien tussen hoofdpersonage Deku en de Yakuza-slechterik Overhaul. Wie spoilers wilt vermijden, zal eerst de recentste aflevering van de serie moeten hebben gekeken. In onderstaande video kun je het gevecht bekijken.

My Hero One’s Justice 2 komt 13 maart uit op onder andere de Nintendo Switch.