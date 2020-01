Slechts 20% van eerste lading Dr Kawashima’s Brain Training verkocht in Japan

Wordt het succes van de serie niet vervolgd op Switch?

Eind december verscheen de nieuwste titel in de Brain Training-serie in Japan. Website Dengeki geeft nu meer inzicht in de verkoopcijfers van de game in het eerste weekend na de release. Uit de cijfers blijkt dat de game slechts 35.000 keer verkocht is, wat goed is voor zo’n 20% van de eerste lading geprinte games. Hierbij worden echter niet de Nintendo eShop-verkopen meegenomen, waardoor het uiteindelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt.

Dr Kawashima’s Brain Training begon in 2005 op de Nintendo DS en werd later ook uitgebracht op Nintendo DSi en Nintendo 3DS. De originele game was wereldwijd een grote hit en verkocht in Japan alleen al 3,65 miljoen exemplaren. Het vervolg, More Brain Training from Dr. Kawashima, ging zelfs 4,94 miljoen keer over de toonbank in het thuisland van Nintendo. Of de Switch-versie ooit zulke cijfers gaat halen, valt dus nog te bezien.