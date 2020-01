Flareon voegt zich bij de Build-A-Bear club, Jolteon en Vaporeon volgen later in het jaar

De eeveelutions komen eraan!

Build-A-Bear heeft onlangs aangekondigd dat de Pokémon Flareon zich zal voegen bij de groeiende Pokémon collectie van het bedrijf. De eeveelution komt met een reeks van accesoires zoals een Poké Ball outfit, een vuur cape en 5 geluiden.

Flareon is niet de enige van de eeveelution reeks die de BAB behandeling ondergaat. Vaporeon en Jolteon krijgen later in het jaar hun eigen BAB knuffel. Voor meer informatie over deze knuffel en de bijhorende geluiden kun je hier de officiele pagina voor de knuffel bezoeken.