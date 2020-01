Eclipse: Edge of Light komt naar de Switch

De game zal vanaf volgende week te downloaden zijn.

Een vermelding van Eclipse: Edge of Light is verschenen op de Nintendo Switch e-shop, met als release datum 16 januari. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Eclipse: Edge of Light is een game die origineel werd ontwikkelt voor VR headsets, en hierdoor dus ook vooral een first-person exploration game is. In het verhaal stort je neer op een vreemde, droomachtige planeet welke gevuld is met vreemde alien wonderen en de overblijfselen van een raadselachtige beschaving. Je vind een krachtige artefact welke reageert op antieke technologie en je bijna magische krachten geeft. Hiermee verken je de vreemde wereld en onthul je het complexe verhaal achter deze vergaande beschaving.