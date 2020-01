Nieuwe Pokémon GO update brengt onder andere Trade-Evolutions

Tijd voor een nieuwe update van de mobiele titel Pokémon GO.

Pokémon GO gaat inmiddels alweer een aantal jaar mee, maar de titel is nog steeds enorm populair. In 2019 werd er zelfs voor een record bedrag aan in-game aankopen gedaan door spelers. Inmiddels is het ook weer tijd voor een nieuwe update waarmee Niantic nu ook Trade-Evolutions introduceert. Dit systeem geeft je de keuze om bepaalde Pokémon zonder gebruik van candy te laten evolueren wanneer er een trade is gedaan met de Pokémon. Dit systeem is al bekend in de Pokémon-serie, maar komt nu voor het eerst naar Pokémon GO.

Naast deze nieuwe functie biedt de nieuwe update ook meer Pokémon uit de Unova-regio. Zo duiken Boldore, Gurdurr, Karrablast en Shelmet op in de game. Ga jij met deze nieuwe update weer aan de slag met Pokémon GO? Of speelde je de game nog steeds regelmatig? Laat het ons weten in de reacties