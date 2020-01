AO Tennis 2 in actie

Bekijk gameplay beelden van deze nieuwe Tennisgame.

AO Tennis 2 is nu onder andere voor de Nintendo Switch verkrijgbaar en in onderstaande video kun je gameplay beelden van de game bekijken. AO Tennis 2 is de tweede game in de officiële Australian Open-serie. Het spel is ontwikkeld in samenwerking met een team van Tennis Australia en laat spelers de eerste van de vier Grand Slam-evenementen van het jaar ervaren. De game kent een verhaalgedreven career-mode en laat je in de schoenen stappen van onder andere Rafael Nadal, Ash Barty, Angélique Kerber en vele andere.

AO Tennis 2 is nu verkrijgbaar in de eShop en zal op 30 januari ook fysiek in de winkels komen te liggen.