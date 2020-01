Pokémon Sword & Shield krijgen uitbreidingspas

De games krijgen dit jaar twee flinke uitbreidingen in de vorm van betaalde DLC.

Tijdens de afgelopen Pokémon Direct is de uitbreidingspas voor Pokémon Sword & Shield aangekondigd. Met de pas krijgen spelers toegang tot twee nieuwe DLC-pakketten voor de games, die twee nieuwe gebieden toevoegen aan de Galar-regio. Vanaf juni kunnen bezitters aan de slag in de Ilse of Armor en vanaf de herfst wordt The Crown Tundra beschikbaar. In deze nieuwe plekken spelen zich nieuwe verhalen af en kunnen spelers meer dan 200 Pokémon vangen die niet in de hoofdregio van Galar te vinden zijn.

Beide regio’s zullen volledig te spelen zijn met de beweegbare camera van de Wild Area. Dat betekent dat er ook veel Pokémon Dens te vinden zijn die je met andere spelers kan tackelen. Daarnaast zal je veel nieuwe personages ontmoeten, kleren en haarstijlen kunnen verkrijgen en nieuwe Gigantamax-vormen kunnen ontdekken. De tweede uitbreiding belooft bijna alle Legendarische Pokémon uit voorgaande games toe te voegen in een nieuw grotenstelsel dat je in co-op met andere spelers kan ontdekken.

Het is voor het eerst dat Game Freak betaalde DLC voor een Pokémon-game uitbrengt. Voorheen werden wel eens ‘derde’ versies uitgebracht, zoals Pokémon Crystal, Emerald of Platinum. Spelers kunnen nu hun nieuwe avonturen starten in de uitbreiding zonder hun opgeslagen gegevens te verliezen. De uitbreidingspas is nu al voor te bestellen voor een prijs van € 29,99.