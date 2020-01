Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX aangekondigd

Een remake van de oorspronkelijke Pokémon Mystery Dungeon komt binnenkort naar de Switch.

De Pokémon Mystery Dungeon-serie komt eindelijk naar de Switch. Op 6 maart verschijnt namelijk een remake van de eerste versie van het spel. In de Pokémon Mystery Dungeon-serie speel je als een Pokémon in een wereld zonder mensen. Samen met je team ga je erop uit om andere Pokémon te helpen. Dit kan betekenen dat je een bepaald voorwerp moet vinden, of een bepaalde Pokémon moet verslaan.

De originele versies van Rescue Team verschenen in 2006 voor de Gameboy Advance en de Nintendo DS. De Switch-versie krijgt echter maar één versie. In de korte trailer tijdens de Direct waren een paar aanpassingen te zien. Zo was er te zien dat er een compleet nieuwe grafische stijl is gebruikt en dat Mega Evolutie beschikbaar is in het spel.

Het officiële persbericht meldt echter nog een paar aanpassingen die het spel toegankelijker moeten maken. Zo is er een manier om automatisch door een kerker te bewegen, een functie om gevechten automatisch af te handelen en als laatste kun je maar liefst acht teamleden meenemen.

De volledige game laat nog twee maandjes op zich wachten, maar vandaag komt er al een demo uit in de eShop. De opgeslagen data van de demo kun je meenemen naar de volledige game