Lumini komt deze maand naar de Nintendo Switch

Help jij deze onschuldige beestjes?

Uitgever 2Awesome Studio en ontwikkelaar Speelbaars hebben aangekondigd dat Lumini naar Nintendo’s hybride console komt. Deze side-scrolling actie-avonturen game zal vanaf 24 januari te downloaden zijn via de Nintendo eShop.

Lumini is een rustgevend spel waarin je de controle van een groep onschuldige beestjes overneemt. Dit doe je omdat hun leefomgeving compleet veranderd is doordat ze een lange periode zijn weggeweest. De omgeving waarin de Lumini zich op dit moment bevinden is te gevaarlijk. Gaat het jouw lukken om uit te zoeken wat er in het verleden is gebeurd en op die manier hun leven weer opnieuw op te bouwen?

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer:

Ga jij deze beestjes helpen hun leven weer opnieuw op te bouwen? Laat het ons weten in de reacties.