Dit waren de meest besproken games op Twitter in 2019

Twitter kijkt terug op het afgelopen jaar.

Net als veel andere bedrijven kijkt ook Twitter terug op het afgelopen jaar. Zo heeft Twitter onder andere een lijst samengesteld van de meest besproken games op Twitter. In die lijst zien we afgelopen jaar ook Super Smash Bros staan. Verder maakte Twitter ook een lijst van landen die het meest over games hebben getweet én een lijst met de meest besproken game-events. De lijstjes kun je hieronder vinden.

Most Talked About Video Games:

Fate/Grand Order Fortnite Final Fantasy Identity V Granblue Fantasy Ensemble Stars Monster Strike PlayerUnknown’s Battlegrounds Minecraft Super Smash Bros.

Countries Tweeting the Most about Gaming:

Japan United States South Korea Thailand Brazil France Great Britain Indonesia Spain Philippines

Most Talked about Gaming Events: