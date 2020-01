Kijk aanstaande donderdag mee naar de nieuwe Pokémon Direct!

Nintendo heeft een nieuwe Pokémon Direct aangekondigd. De Direct zal op donderdag 9 januari te zien zijn om 15:30 via de Twitch- en YouTube-kanalen van Nintendo. Het enige wat op dit moment bekend is, is dat deze Direct ongeveer 20 minuten zal duren. Wat er in behandeld wordt is nog onbekend.

