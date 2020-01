Embracelet komt naar de Nintendo Switch

Een verhaal over jongen die een mysterieuze armband in bezit heeft.

Ontwikkelaar Machineboy heeft met trots aangekondigd dat ze met hun volgende spel bezig zijn, genaamd Embracelet. Deze third-person puzzel-avonturen game zal later dit jaar beschikbaar zijn op Nintendo’s hybride console. Zal deze titel net zo’n succes worden als hun prijswinnende spel Milkmaid of the Milky Way?

Het verhaal gaat over een jongen die zich op een klein eilandje bevindt met een mysterieuze armband. Op dat eilandje probeert hij er achter te komen waarom zijn opa is weggegaan, maar ook wat het geheim is achter de armband. Waarom laat het de wereld om hem heen veranderen?

Ben je benieuwd hoe het spel eruit ziet? Bekijk dan onderstaande trailer:

Ga jij mee met hem op avontuur? Laat het ons weten door middel van een reactie achter te laten.