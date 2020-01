[Preview] Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore

De crossover tussen Shin Megami Tensei en Fire Emblem is bijna hier!

Tokyo Mirage Sessions #FE kwam oorspronkelijk uit op de Wii U in december 2015. Nu, vier jaar later, komt de titel met een speciale Encore-versie naar de Nintendo Switch. In deze versie zijn er nieuwe liedjes, outfits, kerkers en bondgenoten toegevoegd die je in de strijd tegen de slechte Mirages helpen. Ik ben zelf aan de gang gegaan met dit muzikale spektakel en heb genoeg om over te vertellen, dus laten we beginnen met de preview!

Mirage Masters

In het verhaal volgen we een groepje beginnende pop- en filmsterren die onder een speciaal bedrijf, genaamd Fortuna Entertainment, hun carrières opbouwen. Dit bedrijf begeleidt jonge mensen met de gave om samen met een Mirage te kunnen vechten, oftewel “Mirage Masters”. Het gebeurd helaas vaak dat er portalen openen naar een andere wereld genaamd de “Idolasphere” tijdens evenementen. Deze portalen zijn een doorgang voor de slechte Mirages, die zoveel mogelijk “Performa” willen stelen van mensen in de echte wereld. Performa kun je zien als een talent van een persoon, als deze gestolen is verliest de persoon zijn talent en heeft hij/zij weinig tot geen levenslust.

Idolasphere

De taak aan de sterren van Fortuna Entertainment is om in de verschillende Idolaspheres binnen te treden en de hoofdmirages te verslaan om vervolgens de performa te herstellen. Elke Idolasphere heeft zijn eigen puzzels met steeds andere manieren om je door de omgeving heen te werken. Zo moet je bij één Idolasphere verschillende grote poppen naar andere poses zetten om zo naar een hoger platform te komen en bij een andere Idolasphere de slechte Mirages helpen bij het voorbereiden van filmopnames. Deze leuke mechanics en de verschillende thema’s van de Idolaspheres zorgen ervoor dat elke kerker die je betreedt weer anders voelt.

Zing tot je erbij neervalt!

De puzzels en de hoofdmirage zijn uiteraard niet de enige obstakels die je in een Idolasphere gaat tegenkomen en bevatten genoeg normale Mirages. Deze verschijnen uit het niets als een soort “spoken” waarvan je kunt wegrennen, ze kunt aanvallen aanvallen of tegenaan kan lopen. De laatste twee opties zorgen ervoor dat er een gevecht start tussen je teamgenoten en de Mirages.

Gevechten in dit spel zijn op het eerste gezicht weinig nieuws voor mensen die al wat JRPG’s in hun leven hebben gespeeld. Je hebt drie actieve personages met elk hun eigen sterktes en zwaktes die het tegen de Mirage(s) moeten opnemen. Dit breidt zich echter uit naarmate je het spel speelt. Mirages hebben namelijk zelf ook een reeks zwaktes die je in je voordeel kunt gebruiken. Als je namelijk een zwakte van de vijand raakt, start er een combo tussen jou en verschillende groepsgenoten (oftewel een “Session”). Deze spelen zich achter elkaar af en kunnen grote schade aanrichten bij de vijand . Deze Sessions kunnen je enorm helpen tijdens een moeilijk baasgevecht en kunnen het verschil maken tussen een game over en een overwinning. Ook zijn er naast Sessions speciale optredens die een reeks van verschillende effecten hebben. Lees hierover meer in de review!

Maak connecties met je favoriete personages

Naast het hoofdverhaal kun je je delven in verschillende “Sidestories” en, wat nieuw is in de Encore versie, de “EX Stories”. Ik raad aan om alle Sidestories/EX Stories te voltooien, ook al zijn deze niet verplicht. Deze quests voegen namelijk veel toe aan de persoonlijkheden van de personages én je kunt er een reeks hulpzame skills, optredens en outfits mee vrijspelen. In de Side Stories onderneem je verschillende quests van een personage en help je ze naar een hogere Stage Rank. Het verhogen van een Stage Rank zorgt ervoor dat een personage toegang krijgt tot betere uitrusting (skills, optredens, enzovoorts). Je kunt het zien als een uitgebreidere vorm van “Support Conversations” in de Fire Emblem-games of het verhogen van een “Confidant” in de Shin Megami Tensei-serie.

Naast de “Side Story” is er een “EX Story” die een extra Idolasphere toevoegt, waarin je verschillende nieuwe kostuums kunt vrijspelen. Naast deze nieuwe kostuums speelt er zich ook een verhaal af in deze nieuwe kerker, waardoor je nog meer van de hoofdpersonages te zien krijgt. Dankzij de Side Stories, het hoofdverhaal en de EX Story worden de persoonlijkheden van alle personages voldoende uitgewerkt.

Voorlopige conclusie:

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore is een kleurrijke turn-based RPG die meer dan genoeg eigen dingen in de mix gooit om het spel interessant te maken. Fire Emblem-personages die terugkomen als Mirages, de algemene stijl van Shin Megami Tensei en popsterren is een vreemde mix waar ik geen genoeg van kan krijgen. Het spel bevat verder een leuke selectie aan originele personages die je dankzij de verschillende systemen in het spel goed leert kennen.