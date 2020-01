Nieuwjaarswensen van Bravely Default II-team met mooie artwork

Nieuwjaarswensen van het team achter Bravely Default II.

Eind vorig jaar werden fans verrast met de aankondiging van een nieuwe titel in de Bravely-serie. Het team achter de originele Bravely Default komt volgend jaar namelijk met Bravely Default II, een nieuwe Switch-exclusieve game. Dit werd tijdens The Game Awards in december vorig jaar bekend gemaakt. In Bravely Default II zul je op pad gaan in een nieuwe wereld met een nieuwe groep personages. Deze groep van personages, de Heroes of Light, moet op pad om de vier kristallen in de wereld te vinden.

Ondanks dat we tot nu toe nog weinig weten over Bravely Default II, heeft het team achter de game aan de hand van onderstaande artwork wel nieuwjaarswensen uitgebracht op Twitter. Het team zegt hierbij hun best te doen op Bravely Default II. Wat vind jij van de artwork?