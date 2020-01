Dit zijn de best beoordeelde Switch-spellen van 2019

Zie hier welke vijftig spellen voor de Nintendo Switch de beste beoordeling kregen in 2019.

In 2019 zijn er heel wat spellen uitgekomen voor de Nintendo Switch. Hier zaten spellen tussen die heel goed werden ontvangen, maar ook spellen die wat minder goed werden ontvangen. Eerder vroegen wij al naar jullie top 5 spellen van 2019, een overzicht daarvan is hier te vinden. Metacritic, een site waar reviews opstaan van allerlei verschillende media, heeft een overzicht gemaakt met welke vijftig spellen de media het best beoordeelde in 2019.

De top 3 van deze lijst bestaat uit Divinity: Original Sin II – Definitive Edition, met een gemiddelde score van 93, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, met een gemiddelde score van 91, en Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, met een gemiddelde score van 89. Verder is te zien dat ook spellen die exclusief voor de Switch gemaakt zijn het goed doen. In de top tien zijn Fire Emblem: Three Houses, Super Mario Maker 2, Astral Chain en The Legend of Zelda: Link’s Awakening als exclusieve spellen voor de Switch terug te vinden.

De volledige top 50 is hieronder te vinden:

1. Divinity: Original Sin II – Definitive Edition – 93

2. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 91

3. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – 89

4. Fire Emblem: Three Houses – 89

5. What Remains of Edith Finch – 88

6. Super Mario Maker 2 – 88

7. Downwell – 88

8. Cuphead – 87

9. Astral Chain – 87

10. The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 87

11. Assault Android Cactus+ – 86

12. AI: The Somnium Files – 86

13. Star Wars Pinball – 86

14. Luigi’s Mansion 3 – 86

15. BlazBlue: Central Fiction – Special Edition – 86

16. Slay the Spire – 85

17. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 85

18. Cook, Serve, Delicious! 2!! – 85

19. Blaster Master Zero II – 85

20. Dragon Quest Builders 2 – 85

21. Final Fantasy XII: The Zodiac Age – 85

22. Steins;Gate Elite – 85

23. Final Fantasy X / X-2 HD Remaster – 85

24. Disgaea 4 Complete+ – 85

25. 80 DAYS – 84

26. VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – 84

27. Tangle Tower – 84

28. Wargoove – 84

29. Alien: Isolation – 84

30. Baba Is You – 84

31. Ape Out – 84

32. SEGA AGES Out Run – 84

33. Tetris 99 – 83

34. Tales of Vesperia: Definitive Edition – 83

35. Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout – 83

36. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch – 83

37. Duck Game – 83

38. Killer Queen Black – 83

39. Timespinner – 83

40. OlliOlli: Switch Stance – 83

41. Collection of Mana – 83

42. Sayonara Wild Hearts – 83

43. Katana ZERO – 83

44. Reventure – 83

45. Shovel Knight: King of Cards – 82

46. SEGA AGES Virtua Racing – 82

47. Final Fantasy VII – 82

48. Terraria – 82

49. Swords & Soldiers II: Shawarmageddon – 82

50. Hotline Miami Collection – 82

Via Metacritic