Nintendo onderhoud gepland voor 5 januari 2020

Het is tijd voor een onderhoud!

Nintendo heeft momenteel een nieuwe onderhoudsbeurt gepland voor de Nintendo Switch. Naast de distributie van de eerder aangekondigde update (waarvan de inhoud onbekend is) is er een normaal onderhoud gepland voor de Nintendo Switch. Deze zal later deze week plaatsvinden.

Switch (distributie van de update data)

– 8:30 PM PT (January 6) – 9:30 PM PT (January 6)

– 11:30 PM ET (January 6) – 12:30 AM ET (January 7)

– 4:30 AM in the UK (January 7) – 1:30 AM in the UK (January 7)

– 5:30 AM in Europe (January 7) – 2:30 AM in Europe (January 7)

Switch (online play of some software)

– 4:50 PM PT (January 8) – 6:30 PM PT (January 8)

– 7:50 PM ET (January 8) – 9:30 PM ET (January 8)

– 12:50 AM in the UK (January 9) – 2:30 AM in the UK (January 9)

– 1:50 AM in Europe (January 9) – 3:30 AM in Europe (January 9)