Later Alligator aangekondigd voor de Switch

Een mystery adventure game met alles wat je ervan verwacht… en alligators.

Point and click mystery adventure Later Alligator komt naar de Switch. Dat heeft ontwikkelaar SmallBu Animation gisteren via social media laten weten. De game wordt later dit jaar verwacht. Een trailer kun je alvast hieronder bekijken.

Later Alliagtor is een zeer goed ontvangen point and click game die het verhaal vertelt van Pat de alligator, een (grotendeels) ongevaarlijke en onschuldige alligator die in het midden van een groot complot staat. Dit complot zou het einde kunnen betekenen van de grootste en gevaarlijkste alligator familie in New York, maar dat is toevallig wel zijn familie. Verken de stad, ontmoet de familie en probeer Pat te redden voor het te laat is.