Art Director God of War maakt super realistische Fox McCloud

Na de “Super Smash Bros. Remastered”-serie, is nu de Star Fox-serie aan de beurt.

Raf Grassetti, de Art Director van God of War, vindt het geweldig om personages uit games en anime om te toveren tot realistische figuren. Afgelopen jaar heeft hij al realistische creaties gemaakt van verschillende personages uit het spel Super Smash Bros., zoals Mario, Bowser en Mewtwo. Nu is hij echter toe aan het volgende project.

Nadat hij begonnen was aan de “Super Smash Bros. Remastered”-serie, heeft hij altijd al personages uit de Star Fox-reeks willen omtoveren tot realistische creaties. Dit komt doordat de Star Fox-franchise heel veel in zijn leven heeft veranderd. Nu is hij echter begonnen met de Star Fox-personages! Als eerste creatie heeft hij een realistische afbeelding gemaakt van Fox McCloud, wat hieronder te zien is.

Raf Grassetti geeft aan dat het zeker niet bij dit personage uit Star Fox blijft en vraagt op zijn Twitter wie iedereen nog meer uit de Star Fox-spellen wil zien. Ook geeft hij aan dat hij het personage Wolf voor het laatst bewaard. Ben je benieuwd hoe hij deze creatie tot stand heeft gebracht? In de story op zijn Instagram zijn op dit moment een aantal beelden te zien hoe hij de haren van dit karakter heeft gemaakt.