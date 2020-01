Tower of Babel is nu voor de maand februari gepland

Bouw een toren samen met je vrienden, maar laat hem niet vallen!

Tower of Babel was eerst gepland om op Kerstmis 2019 uit te komen. Helaas was dit niet het geval en is het spel, volgens de eShop, verlaat naar 21 februari 2020.

Tower of Babel is een multiplayer spel waarbij je samen een zo hoog mogelijke toren moet bouwen. Als jij de speler bent die hem laat vallen, heb jij het potje verloren. Om het nog moeilijker te maken kunnen tegenspelers magie gebruiken. Dit kan ervoor zorgen dat de toren omvalt als jouw beurt aan de gang is.

Het spel bevat drie verschillende modi die je samen met je vrienden, familie of online kunt spelen.

Bekijk de “No Mercy” trailer van Tower of Babel hieronder:

het spel kost €9,99 in de eShop.