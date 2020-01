Top tien best verkochte fysieke games van het afgelopen decennium in het Verenigd Koninkrijk

Welke spellen hebben het afgelopen decennium de meeste fysieke exemplaren verkocht?

BBC heeft onlangs nieuwe informatie vrijgegeven over de verkoopcijfers van het afgelopen decennium. Hieruit kunnen de best verkochte fysieke titels worden gehaald. Het aantal verkochte digitale kopieën zijn in deze cijfers niet verwerkt.

Bekijk de volledige lijst van de best verkochte fysieke games in het Verenigd Koninkrijk hieronder:

1. Grand Theft Auto V

2. Call of Duty: Black Ops

3. Minecraft

4. Call of Duty: Modern Warfare 3

5. FIFA 14

6. FIFA 13

7. FIFA 15

8. Call of Duty: Black Ops II

9. FIFA 11

10. FIFA 12

Had je het wel verwacht dat deze titels in de top 10 zouden staan of juist niet?

