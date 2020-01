Splatoon’s “Happy New Year” bericht bevat een hulpkreet

De foto die het Japanse Twitter-account online heeft gebracht bevat een schreeuw om hulp.

Het lijkt er op dat we in 2020 meer Splatoon content krijgen. In onderstaande tweet wordt het nieuwjaar gevierd, maar als je goed kijkt kun je een verborgen boodschap vinden. Als je kijkt naar de reflectie van ‘202’ dan zul je zien dat deze SOS vormt. Het blijft echter niet alleen bij de noodkreet SOS, je kunt namelijk in de golven van het water ook nog eens ‘Save Our Salmons’ lezen. Bekijk de tweet hieronder zelf. Wat denken jullie dat dit gaat betekenen voor Splatoon? Laat het ons weten in de reacties.