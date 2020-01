Dr. Kawashima’s Brain Training voor Nintendo Switch krijgt launch trailer

Dr. Kawashima’s is weer terug!

In het jaar 2006 konden we op de Nintendo DS al beginnen met ons brein te trainen in het spel Dr. Kawashima’s Brain Training: Hoe oud is jouw brein? Daarna volgde er nog twee titels in de Brain Training-serie, waarvan er één wel erg duivels was.

Vanaf vandaag kunnen we eindelijk onze hersenen weer aan het werk zetten met Dr. Kawashima’s Brain Training voor Nintendo Switch. In deze game train je je brein door allerlei verschillende oefeningen uit te voeren, waarvan sommige zelfs gebruikmaken van de infrarood-bewegingscamera. Door deze oefeningen dagelijks uit te voeren wordt je brein als maar slimmer. Er zijn zowel klassieke als nieuwe trainingen beschikbaar zodat er voor iedereen wat tussen zit. Herken jij er nog een paar van vroeger?

Ben je benieuwd naar wat er allemaal nog meer te beleven is? Bekijk dan onderstaande launch trailer:

Ga jij dit spel halen, of ben je toch te bang dat je brein heel veel ouder is geworden? Laat het ons weten in de reacties.