Brain Training op Switch heeft een Super Mario Odyssey-referentie

It’s time to jump up in the air!

Vandaag verschijnt Brain Training voor Nintendo Switch in de winkels en Nintendo eShop. Spelers kunnen wederom aan de slag om hun hersenen te trainen met met Dr. Kawashima. De game bevat een aantal oude en nieuwe hersenoefeningen. Hoe sneller je een training afmaakt, hoe hoger je rang is. Als je een training redelijk sloom hebt voltooid, krijg je de voetgangersrang. In de DS-games van Brain Training kon je op deze voetganger tikken, waardoor hij de eerste noten van het bekende Super Mario Bros.-themalied floot.

Deze easter egg is terug in de Switch-versie, maar met een ander liedje. Als je nu op de voetganger tikt, zal hij ‘Jump Up, Super Star’ – Paulines nummer uit Super Mario Odyssey – fluiten. Elke keer als je tikt, fluit hij een ander stukje uit het nummer. Als je benieuwd bent naar deze verwijzing, kun je onderstaande video van GameXplain bekijken.