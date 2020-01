Animal Crossing: New Horizons ontvangt Engelse trailer en boxart

Nog minder dan drie maandjes wachten!

Al eerder deze week konden jullie bij ons lezen dat er een nieuwe Japanse trailer online is gekomen van Animal Crossing: New Horizons. Nintendo heeft nu ook een Engelse trailer online gezet met daarin de geliefde dieren zoals Isabelle, Tom Nook en nog veel meer. De boxart van het spel is ook bekend gemaakt welke je onder de trailer kan bekijken.

In Animal Crossing: New Horizons beland je op een onbewoond eiland en is het de bedoeling om het eiland op te bouwen. Het spel bouwt voort op de succesvolle formule en blijft zich vernieuwen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met een stok over een rivier te springen en ook kun je buiten voorwerpen plaatsen om een mooie tuin te maken. Het nieuwste spel uit de Animal Crossing-serie zal op 20 maart in de schappen liggen.