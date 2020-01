Amerikaanse rechter stelt Nintendo in gelijk tegen hackingsgroep

De verliezende partij verkocht gemodificeerde hardware en illegale games.

Nintendo heeft wederom een overwinning behaald tegen een hackingsgroep. Team-Xecuter, zoals de groep bekend staat, begon in 2018 met het verkopen van gemodificeerde Switch-consoles, waarop illegale kopieën van games gespeeld konden worden. De kopieen werden ook door de groep verkocht op speciale SD-kaarten. Met het rechterlijk bevel wordt het verboden voor Team-Xecuter om in de toekomst ongeoorloofde kopieën van Nintendo-technologie, software of handelsmerkmateriaal te wijzigen, verkopen, verhuren of verspreiden.

Hier blijft het echter niet bij, want de groep moet ook alle bestaande gemodificeerde Switch-consoles en illegale games vernietigen van de rechter. Tijdens het onderzoek kwam ook naar voren dat de groep gemodificeerde NES Classic Editions verspreidde met ruim 800 games erop geïnstalleerd. Deze vallen echter buiten het verbod.

