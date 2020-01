Dragon Quest XII is al in ontwikkeling

Het vervolg van een geweldig spel.

Afgelopen jaar was een top jaar voor de Dragon Quest-serie. Zo is Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age in totaal al 5,5 miljoen keer verkocht sinds zijn oorspronkelijke release in 2017. Op de Switch zijn de eerste drie Dragon Quest-spellen uitgekomen, is the Hero als DLC-karakter in Super Smash Bros. Ultimate uitgekomen en vond Dragon Quest Builders 2 zijn weg naar de Switch. Ook is Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition op de Switch uitgebracht en kreeg het van ons zelfs een 10 als eindcijfer!

Door dit succes, kan een vervolg natuurlijk niet uitblijven. Yuji Horii, de bedenker van de Dragon Quest-reeks, heeft dan ook in een tweet aangekondigd dat Dragon Quest XII sinds afgelopen jaar in ontwikkeling is. De volledige vertaling van de tweet is hieronder te zien:

Afgelopen jaar zijn we begonnen met het publiceren van de film Dragon Quest: Your Story, het uitbrengen van de Switch-versie van Dragon Quest XI, de mobiele versie van DQ Walk, de aankondiging van de anime Dragon Quest: The Adventure of Dai samen met een spel gebaseerd op deze anime, de productie van [DQ] XII en meer; zelfs 33 jaar nadat het eerste spel is uitgebracht, ben ik blij dat ik nieuwe uitdagingen als deze kan aangaan. Bedankt voor alle spelers die Dragon Quest tot nu toe hebben aangemoedigd, en ook voor al het personeel die mij gesteund heeft. Ik weet niet hoe lang ik nog door kan gaan, maar ik wil nog wat langer mijn best blijven doen. Ik hoop dat dit een geweldig jaar wordt voor iedereen. Ik kijk er naar uit om samen te werken dit jaar. Yuji Horii

Via japanesenintendo.com