Metro Redux lijkt naar de Switch te komen

Komt de serie nu alsnog naar een Nintendo-platform?

Een van de eerste aankondigingen voor de Nintendo Wii U was destijds het spel Metro: Last Light. Deze shooter zag echter nooit het daglicht en werd uiteindelijk geannuleerd. Nu lijkt het erop dat de serie alsnog naar een Nintendo-platform komt, namelijk naar de Nintendo Switch. Onlangs dook het gerucht op dat Metro Redux naar de Switch zou komen. De bron was de website van een Purtugese retailer. Nu heeft echter het Europese leeftijdsclassificatiesysteem PEGI de game ook vermeld. Hiermee lijkt de komst van de game vrij zeker.

Metro Redux is een verzameling van twee shooters en bevat de definitieve versies van zowel 2033 als Metro: Last Light. Deze verzameling verscheen eerder al voor onder andere de Playstation 4. Zodra er meer informatie bekend is over de mogelijke Switch-release, houden we je op de hoogte.