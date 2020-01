Dit zijn de 20 meest gespeelde Switch-games in Europa in 2019

Nintendo onthult de top 20 van spellen die het meest zijn gespeeld.

Onlangs keek Nintendo al terug op zowel het afgelopen decennium alsmede op het afgelopen jaar door middel van een leuke infographic en een lijst met meest bekeken video’s op het Switch nieuwskanaal. Dit keer heeft Nintendo een top 20 onthuld van de spellen die in Europa het meeste zijn gespeeld op de hybride console van Nintendo. De top 20 kun je hieronder vinden. Welke titels staan voor jou als verrassing in de lijst?

1. Fortnite

2. Zelda: Breath of the Wild

3. Super Smash Bros. Ultimate

4. Minecraft

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Pokemon: Let’s Go, Pikachu

7. Pokemon: Let’s Go, Eevee

8. Super Mario Odyssey

9. FIFA 19

10. Splatoon 2

11. Pokemon Sword

12. Pokemon Shield

13. New Super Mario Bros. U Deluxe

14. Super Mario Party

15. Super Mario Maker 2

16. Fire Emblem: Three Houses

17. FIFA 18

18. Zelda: Link’s Awakening

19. Diablo III: Eternal Collection

20. Mario + Rabbids Kingdom Battle