Untitled Goose Game meer dan miljoen keer verkocht

Het lastig vallen van mensen als gans blijkt wel erg leuk te zijn.

Begin oktober kwam het nieuws naar buiten dat Untitled Goose Game al meer dan 100.000 keer was verkocht, en dat in ongeveer twee weken tijd. Inmiddels zitten we aan het einde van het jaar en blijken de verkoopcijfers nog veel verder te zijn gestegen. Untitled Goose Game is inmiddels namelijk al meer dan een miljoen keer verkocht en blijkt een groot succes te zijn.

Untitled Goose Game is een spel wat al voordat het uitkwam een soort cultstatus had verworven. Het concept is net zo simpel als geniaal, kruip in de huid van een gans en val mensen lastig. In onze review kon je al lezen dat dit spel enorm vermakelijk is en dat laten de goede verkoopcijfers ook nog maar eens zien.

Heb jij Untitled Goose Game al gespeeld of wil je deze graag nog eens spelen?