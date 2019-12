[Special] De beste games van dit decennium

Welke games hebben de afgelopen tien jaar de meeste indruk gemaakt op onze redactie?

Honderden games, drie consolegeneraties, tien jaren. Het einde van 2019 is in zicht en velen zullen al druk bezig zijn met goede voornemens verzinnen, feest vieren en uitkijken naar de nieuwe Nintendo-releases van 2020. Daarnaast is dit een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen decennium; en dan met name de beste titels die zijn verschenen op Nintendo-platforms. Wij hebben onze redactie gevraagd om hun favoriete game van de afgelopen tien jaar uit te kiezen en te vertellen welke indruk deze heeft achter gelaten. Tevens willen we aan jullie, onze trouwe lezers, vragen wat jullie favoriete game uit de periode 2010-2019 is.

Randy

De afgelopen tien jaar zijn er enorm veel goede spellen verschenen, ook nog eens op drie verschillende consolegeneraties. Elke Nintendo-console of -handheld heeft wel weer één of meerdere spellen gehad die zo goed waren, dat het de aankoop van de betreffende console of handheld op zich al rechtvaardigde. De beste game van de afgelopen tien jaar lijkt dan ook een onmogelijke keuze. Toch ben ik er uiteindelijk uitgekomen. Voor mij is de keus gevallen op The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Niet alleen omdat het spel op zich gewoon enorm goed is (het spel krijgt een 96% score op Metacritic) maar ook omdat dit spel de Zelda-serie compleet vernieuwde, en op wat voor een manier! De mogelijkheden zijn eindeloos, de vernieuwingen ontelbaar en het ronddwalen en vechten in de prachtige open wereld vervelen nooit. Misschien is de keuze wat afgezaagd, The Legend of Zelda: Breath of the Wild is voor mij de beste game van de afgelopen tien jaar.

Luciano

Ik heb in het afgelopen decennium echt onwijs veel spellen gespeeld. Ik heb zelfs geprobeerd zoveel mogelijk, voor mij, nieuwe genres uit te proberen. Dat maakt deze keuze er zeker niet makkelijker op. Ik heb gelukkig een tijdje gehad om na te kunnen denken over wat mijn favoriete game van het afgelopen decennium zou zijn, maar het blijft toch echt een hele moeilijke keuze. Als ik zou moeten kiezen wat mijn favoriete game is van de afgelopen tien jaar ga ik toch echt voor Xenoblade Chronicles. De game is voor mij echt gewoon pure nostalgie. Xenoblade Chronicles heeft mij zoveel bijgebracht als kind en heeft zo een grote impact op mij gehad als persoon. Ik heb zelfs meerdere keren gehuild, wat ik, toen ik de game voor het eerst zag, zeker niet had verwacht. Voor mij is Xenoblade Chronicles dan ook dé game van het decennium.

Jerry

Afgelopen tien jaar is er ontzettend veel gebeurd in de game-industrie. Zo heeft Nintendo dit afgelopen decennium twee consoles uitgebracht, waarvan de één iets succesvoller is dan de ander, maar beiden met goede spellen. Mijn spellenverzameling is dan ook enorm groot geworden en het is best lastig om hier een specifiek spel uit te kiezen. Als ik toch een game moet kiezen, is Splatoon 2 mijn favoriete game van de afgelopen tien jaar. Om tot deze keuze te komen, heb ik niet alleen gekeken naar het spel zelf, maar ook wat het voor mij betekent. Het spel zelf is een geweldig competitief spel, waarin je niks anders wilt dan winnen. Dit gaat echter het makkelijkst in teams. Hierdoor ben ik actiever geworden in een Discord-groep, waardoor ik geweldige vrienden heb leren kennen die ik ook regelmatig buiten het gamen om zie. Kortom, Splatoon 2 heeft voor mij, naast de game zelf, heel veel moois gebracht!

Ruben

In tien jaar kan veel gebeuren. Dat werd me goed duidelijk toen ik moest kiezen welke game mijn absolute favoriet was van het afgelopen decennium. De jaren ’10 bestonden voor Nintendo uit de Wii, DS, 3DS, Wii U én Nintendo Switch, waardoor de games net zo uiteenlopend zijn als de consoles waarop ze verschenen. Mijn keus is uiteindelijk gebaseerd op het antwoord op de vraag welke gameserie de grootste impact op me gemaakt dit decennium. De serie? Fire Emblem. De beste game? Fire Emblem: Three Houses. Het was erg close tussen Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild en deze titel, maar Fire Emblem: Three Houses spat er net iets meer uit, omdat het laat zien hoe een serie van ruim twintig jaar oud nog steeds kan innoveren en zichzelf opnieuw kan uitvinden. Fire Emblem Awakening heeft de serie op de kaart gezet als een van de grote spelers van Nintendo, maar Fire Emblem: Three Houses bewijst dat de serie zoveel meer kan zijn dan een strategy-RPG. De personages in de game komen nog meer tot leven dan ooit tevoren en het verhaal, dat zich uiteindelijk in vier verschillende routes splitst en daardoor meer dan 200 uur kan duren, is ontzettend meeslepend. De nieuwe setting in Garreg Mach Monastery en de Officers Academy bieden veel nieuwe gameplayelementen die soms doen denken aan de Persona-games. De prachtige soundtrack is echt de kers op de taart en laat het geheel mooi samenkomen. Fire Emblem: Three Houses is de ultieme Fire Emblem-titel en verdient naar mijns inziens Nintendo-titel van het decennium te worden genoemd. Ik ben daarom ook erg benieuwd hoe Intelligent Systems in het volgende decennium Fire Emblem: Three Houses gaat overtreffen.

Patricia

Er is ongelooflijk veel veranderd in de afgelopen tien jaar. De games van begin dit decennium lijken niet eens meer op de games die we nu hebben, en ik heb er zoveel gespeeld dat ik me de helft niet eens meer kan herinneren. Maar als ik ga kijken naar wat ik de beste game vind zijn er gelukkig maar een paar die er echt uitspringen. Er zijn namelijk maar een paar games die echt hun voetafdrukken hebben achtergelaten deze tien jaar. Games die zo uniek of populair waren dat ze eigenhandig de game industrie veranderd hebben. Er zijn er meerdere die dit gedaan hebben (eervolle vermelding gaat naar Dark Souls) maar de belangrijkste hiervan vind ik toch Minecraft. Wat je persoonlijk ook van Minecraft vindt, het is lastig te ontkennen wat die game allemaal teweeg heeft gebracht. Het is niet voor niets de beste verkochte videogame aller tijde, en daar is het niet eens gebleven. Boeken, merchandise, spin-offs games, Let’s Players, conventies, Minecraft houdt niet op bij zijn eigen game. Deze game is zo belachelijk groot geworden en heeft zo’n grote invloed gehad dat er maar weinig mensen zijn die de naam niet kennen, en nu, negen jaar na release, spelen mensen het nog steeds. Ik vind dat ontzettend indrukwekkend. Persoonlijk ben ik er na een speelsessie of twee wel weer even op uitgekeken, maar de manier waarop het creativiteit en vrijheid combineert in een game voor alle leeftijden is ongelooflijk. Dit maakt Minecraft voor mij het spel van het decennium.

Joey

Als je denkt aan complete rust heb je waarschijnlijk een of andere spa of wellnessresort in je hoofd. Nu is dit niet een vreselijke manier om je rust te vinden, maar ik vind het persoonlijk fijner om mijn rust te vinden door middel van het bouwen en inrichten van huisjes voor pratende dieren. Animal Crossing is een franchise die in mijn hart een heel speciaal plekje heeft gekregen. Nu hebben videogames me heel veel geholpen in de wat mindere tijden van mijn leven, maar geen enkele videogame kwam zo dichtbij als Animal Crossing. Animal Crossing: New Leaf was een enorme stap voorruit voor de franchise met een heleboel nieuwe toevoegingen in zowel meubels, bewoners en nog veel meer. Vooral met de Welcome Amiibo-update werd dit spel nog massaler dan het al was en kon je er zeker honderden uren in steken voordat je tevreden was met je stadje. Zelfs dan was het nog leuk om elke dag een kijkje te nemen bij je dierlijke vrienden. Animal Crossing is een spel waar je elke dag bekijkt wat er aan de hand is in je stadje en hoe het gaat met de bewoners. Je hebt geen intense gevechten waarbij je reuze vijanden moet uitschakelen of een andere vorm van stress. Alleen al de rustgevende atmosfeer van de spellen is iets dat dit spel heel bijzonder heeft gemaakt voor mij in dit decennium. Wie weet wat voor een verrassingen Animal Crossing: New Horizons met zich meebrengt. Ik ben er in ieder geval klaar voor!

Jorden

De beste game van een decennium is nogal wat en persoonlijk zou ik het dus echt niet weten. Ik heb in die tijd zo ongelooflijk veel games gespeeld en geprobeerd. Niet alleen op Nintendo-platformen, maar ook op PlayStation en pc. Een echte winnaar heb ik dus ook niet als ik kijk naar beste game. Dus ik schrijf liever over een game die voor mij het meest speciaal was. Dit was The Legend of Zelda: Skyward Sword. Deze game uit 2011 zorgde praktisch voor het meeste wat ik in de jaren erna heb gedaan. Mijn interesse in games vergrootte enorm. Het was namelijke mijn eerste Zelda-titel en veel diversiteit hadden mijn games niet. Niet alleen qua diversiteit van wat ik speelde, maar ook alles eromheen. De muziek, het nieuws, merchandise noem het maar op. Dit resulteerde uiteindelijk dat ik bij Daily Nintendo ben begonnen en enorm veel dingen heb kunnen doen. Nee, The Legend of Zelda: Skyward Sword was niet perfect, er waren slome momenten, problemen met de besturing op sommige momenten en Fi’s gepiep werd redelijk irritant. Toch waren het verhaal, de muziek en de grafische stijl zo indrukwekkend voor de vijftienjarige mij dat het een enorme indruk heeft achtergelaten.

Menno

Ondanks dat het lastig was om een keuze te maken, is het me toch gelukt. Het spel waarvan ik de afgelopen tien jaar het meest genoten heb is Super Mario Odyssey. Dit omdat het spel gewoon zo ongelofelijk veel te bieden heeft. Daarnaast is er super veel te doen, waardoor je tientallen uren zoet kan zijn met het spel. De verhaalhaalmodus uitspelen was niet echt super uitdagend, maar zeker wel vermakelijk. Het zoeken van alle manen is nog niet gelukt, maar ondertussen heb ik er al flink wat verzameld.

Robin