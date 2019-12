[DN Awards] Dit vonden jullie de beste game van 2019!

Tijd voor de uitreiking van de felbegeerde DN Awards!

Afgelopen weken kon je jouw favoriete titel van 2019 nomineren voor de felbegeerde DN Awards. Dit hebben jullie in grote hoeveelheden gedaan en dat heeft geleid tot een mooie top 5. Dank daarvoor!

Voordat we de uitslag gaan presenteren is het handig om te weten hoe de puntentelling tot stand is gekomen. Ieder lid van Daily Nintendo kon op het forum maximaal vijf titels nomineren. Er was sprake van geen restrictie in platform, waardoor het mogelijk zou zijn dat een titel van Sony of Microsoft met een DN Award er vandoor zou gaan. Met behulp van de onderstaande puntentelling werd de uitslag berekend. De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten

Nummer 2: drie punten

Nummer 3: twee punten

Nummer 4: een punt

Nummer 5: een punt

De voorgaande editie werd gewonnen door Super Smash Bros. Ultimate, maar welke game gaat dit jaar met de DN Award naar huis? Inmiddels is de balans opgemaakt en de uitslag is bekend. Met behulp van alle stemmen hebben we een lijst met vijf titels samengesteld. Deze titels hebben ook de meeste punten en stemmen gekregen. De top 5 is gerangschikt van minste punten naar de meeste punten, waarbij de nummer 1 de absolute winnaar is. Bekijk hieronder snel welk spel door jullie is uitgeroepen tot de beste game van 2019!