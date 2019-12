Nintendo kijkt terug naar de afgelopen tien jaar

Een decennium vol nieuwe games, consoles en handhelds.

Nintendo blikt in een nieuwe tweet terug op de afgelopen tien jaar, met behulp van een infographic. In deze infographic staan allerlei hoogtepunten van het afgelopen decennium.

Zo is afgelopen decennium goed geweest voor verschillende handhelds en consoles. Aan het begin van het decennium kwam er nog een een mini versie van de Wii uit, die een jaar later al werd opgevolgd door de Wii U. Vijf jaar later werd de Wii U alweer vervangen voor de Nintendo Switch, die dit jaar nog een lite versie kreeg. Ook kwam in 2011 de Nintendo 3DS uit, die later nog een groter model kreeg, een aantal vernieuwde modellen en een 2DS-versie.

Naast de normale consoles en handhelds, bracht Nintendo nog meer hardware uit. Zo verschenen er Classic Mini-versies van de Nintendo Entertainment System en de Super Nintendo Entertainment System. Ook brachten ze een aantal unieke controllers uit als de Pokémon Go Plus en de Pokéball Plus. Daarnaast zijn de Amiibo in 2014 gelanceerd, waarvan er al bijna 200 te verkrijgen zijn, exclusief eventuele Amiibo-kaarten.

Naast de hardware, zijn er natuurlijk ook genoeg spellen uitgekomen. Zo zijn er verschillende Fire Emblem-spellen uitgekomen, heeft Splatoon een opvolger gekregen en werd de Switch gelanceerd met The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ook is Nintendo een compleet andere weg ingeslagen en hebben ze een aantal spellen naar Android en iOS gebracht. Zo kun je overal racen met Mario Kart Tour, strategische gevechten aangaan met Fire Emblem Heroes en in de echte wereld Pokémon vangen met Pokémon GO.