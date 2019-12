Super Kirby Clash krijgt muziek video om vrolijk van te worden

Een vrolijk nummer bij een vrolijke game.

Super Kirby Clash is inmiddels al weer even te downloaden in de Nintendo eShop. Het spel is gratis te downloaden en wanneer je dit al hebt gedaan, heb je wellicht ontdekt dat het een leuk spel is om samen of alleen te spelen. Nintendo of America heeft inmiddels een speciale muziek video online gezet welke bij het spel hoort. Dit kan je zien als de theme song van Super Kirby Clash en is hieronder te zien en te luisteren. Wordt jij daar ook zo vrolijk van?