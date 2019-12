Nieuwe screenshots beschikbaar van Digimon Survive

Overleef jij in een wereld vol met gevaarlijke Digimon?

Na het nieuws dat Digimon Survive vertraagd zou worden naar 2020 bleef het even stil. Gelukkig werd deze stilte al snel doorbroken met nieuwe screenshots. Deze belichten een aantal nieuwe aspecten van het spel zoals gevechten, stukjes uit het verhaal en het speelveld.

In Digimon Survive volg je het hoofdpersonage, Takuma, en zijn schoolvrienden Aoi en Minoru in een reis naar een berucht heiligdom om meer te leren over de mysterieuze legende: het verhaal van Kemonogami. Helaas gaat het al snel mis en worden zowel Takuma en zijn klasgenoten naar een andere wereld getransporteerd. In deze nieuwe wereld zijn de keuzes die je maakt uiterst belangrijk: zullen al je klasgenoten het overleven? welke Digimon heb ik aan mijn zijde? waar zal het verhaal me uiteindelijk brengen? Dit zijn allemaal keuzes die het spel aan de speler overlaat.

Digimon Survive combineert hiernaast 3D en 2D in zowel gevechten als cutscenes en kan vergeleken worden met het gevoel van een visual novel.

Bekijk de screenshots van Digimon Survive hieronder: