[Review] Dr. Kawashima’s Brain Training voor Nintendo Switch

De bekende Dr. Kawashima is terug om onze hersenen weer te trainen in Dr. Kawashima’s Brain Training voor Nintendo Switch. Is de game het echter wel waard als je vorige delen al hebt gespeeld?

Wat meteen opvalt, is dat het meeste van Brain Training niet speelbaar is via de tv. De enige uitzonderingen zijn de zes oefeningen in de “snelle training”-modus. Voor ik hierop terugkom, wil ik het eerst hebben over de dagelijkse training. Dit is namelijk de modus die je verreweg het meeste zal gebruiken. Hier zal je weer drie sub-modi vinden: Training, Hersenleeftijdstest en Wereldkampioenschap Brain Training. De laatste is echter helaas nog niet speelbaar.

In Training zitten totaal dertien verschillende oefeningen, maar aan het begin heb je maar drie beschikbare spellen. De rest zal je naarmate je op meer dagen getraind hebt vrijspelen. De laatste oefening speel je na zeventien dagen vrij. Dit proces kun je versnellen door de datum op de Switch aan te passen. Zo heb je sneller alles vrijgespeeld, het gebrek aan variatie gaf me namelijk in het begin vrij weinig zin om verder te spelen, omdat je constant hetzelfde deed.

De oefeningen zijn vooral erg standaard. Zo komen oude bekenden zoals 25 snelle rekensommen terug, maar er zijn ook nieuwe oefeningen. De bijzonderste hiervan zijn degene die de rechter Joy-Con gebruiken. Zoals je waarschijnlijk wel weet heeft de onderkant van die Joy-Con een camera en één van de functies is het zien van infrarood of warmte. Hierdoor kan de camera jouw hand herkennen en zien wat je ermee doet. Het zijn op zich simpele oefeningen, maar de kunst is om het zo snel mogelijk te doen. Bijvoorbeeld met de “Steen, Papier, Schaar”-oefening kan dit heel lastig zijn. Je moet namelijk niet alleen maar winnen, maar soms wordt de opdracht gegeven om te verliezen. Schakelen tussen de twee opdrachten zorgt ervoor dat je alsnog snel en goed moet nadenken en de oefening uitdagend wordt.

Hersenleeftijdstest is eigenlijk de test waar het in Brain Training om draait. Je krijgt hier drie oefeningen achter elkaar, stuk voor stuk oefeningen die je niet kan oefenen bij Training. Iets wat erg jammer is, aangezien enkele best wel leuk zijn om te oefenen. De test is opgedeeld in drie onderdelen, zo worden je verwerkingssnelheid, je kortetermijngeheugen en je zelfbeheersing getest. Zo zal je bij zelfbeheersing bijvoorbeeld een lijn moeten trekken van de eerste dertien letters van het alfabet naar het bijbehorende getal en vervolgens naar de volgende letter. Dus als volgt: A – 1 – B – 2 etc. Dit terwijl je alle andere getallen en letters ontwijkt, maar het wel zo snel mogelijk doet.

Bij je verwerkingssnelheid zul je vaak de oefening krijgen waarbij je zo snel mogelijk hardop moet tellen tot 120. Nu lijkt het makkelijk, maar je zal snel hebben dat je over je woorden gaat struikelen en de tel kwijt raakt. Dit is verreweg mijn slechtste oefening in het hele spel. Met de test voor je kortetermijngeheugen krijg je oefeningen waarbij je steeds moet onthouden wat ergens stond en vervolgens er wat mee doen. Denk hierbij aan een veld met 25 getallen of woorden onthouden om die vervolgens zo goed mogelijk in te vullen. Het lijkt allemaal simpel, maar er zit voldoende uitdaging in.

Snelle training is een modus die zich buiten een profiel bevindt. Deze modus is ook de enige die via de televisie zal werken, aangezien het bedoeld is om samen te spelen. Van de zes oefeningen die hier te spelen zijn, zijn er drie die gebruik maken van de IR-sensor en drie multiplayer-spellen. Stuk voor stuk korte oefeningen die helpen je reactiesnelheid en denkvermogen te verbeteren. Bij de multiplayer-oefeningen zitten twee spellen waarbij je zo snel mogelijk een bepaald object moet tellen en het aantal moet doorgeven. Daarnaast is er nog een soort Simon Says-spel waarbij je het voorbeeld moet volgen van een iemand die met een vlag zwaait. Doordat er niet echt veel variatie in zit is het leuk voor een paar rondes op een avond, maar uren zal je er niet mee kunnen door brengen.

Een minpunt aan de game is echter de beperking voor Switch Lite gebruikers. De verschillende oefeningen die gebruik maken van een losse Joy-Con zijn dus niet te gebruiken met een basis Switch Lite, je hebt dus echt een extra rechter Joy-Con nodig wat het dus minder makkelijk maakt om dit onderweg te spelen.

Conclusie

Dr. Kawashima’s Brain Training voor Nintendo Switch is een prima vervolg in de serie, oude bekende trainingen zijn weer terug, maar daarbij komen dus speciale oefeningen die de IR-sensor van de Joy-Con gebruiken. Helaas betekent dit dat de Switch Lite een extra Joy-Con nodig heeft voor deze oefeningen. Het is een beetje jammer dat er vooral oudere oefeningen in het spel te vinden zijn, maar hopelijk gaat het Wereldkampioenschap nog iets extra’s toevoegen. Het fijne vooral is dat geen enkele oefening lang in beslag neemt waardoor het super makkelijk is om even een paar minuten wat te oefenen. Heel veel nieuws brengt het dus niet, maar toch is het voor de prijs een prima spel om te spelen, ook al heb je de oudere varianten al. Als laatste wil ik aangeraden om een stylus te gebruiken aangezien dat je scherm mooier houdt en het is veel preciezer.