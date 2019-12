Hideki Kamiya: “Ontwikkeling Bayonetta 3 verloopt goed”

Na een lange periode van stilte worden fans gerustgesteld.

Het is alweer een tijdje terug dat Bayonetta 3 voor de Nintendo Switch werd aangekondigd. Dat gebeurde tijdens de The Game Awards 2017 maar daarna hebben we nog maar weinig van de titel gehoord. Gelukkig is PlatinumGames’ Hideki Kamiya nu met een kleine update gekomen. Ondanks dat we geen echte nieuwe informatie krijgen, liet hij wel weten dat de ontwikkeling van het spel goed verloopt.

Op de vraag van een fan wanneer we weer wat horen over Bayonetta 3 gaf Kamiya als antwoord: “Development’s going really well. There you go.” Hopelijk krijgen we in 2020 meer te horen rondom het langverwachte derde deel in de Bayonetta-serie.