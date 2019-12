Oddworld: Stranger’s Wrath HD gebruikt een nieuwe grafische renderer op Switch

Er gaat iets meer werk in deze port zitten.

Oddworld: Stranger’s Wrath verscheen oorspronkelijk voor de originele Xbox in 2005. Later verscheen ook een HD-versie van de game voor PC en PlayStation 3, maar een Nintendo-release bleef uit. Dat gaat nu veranderen, want een Switch-versie zal verschijnen op 23 januari 2020. Deze HD-port is echter niet zo simpel als het lijkt, aldus de ontwikkelaar.