Nieuwe beelden van Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix

Tijd om te swingen met Vocaloids.

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix is de nieuwste ritmegame in de Project Diva-serie voor de Nintendo Switch en wordt ontwikkeld door SEGA. Het is de eerste game in de serie die niet is uitgebracht voor de PlayStation en de derde Hatsune Miku-game die is uitgebracht voor een Nintendo-console.

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix bevat 101 nummers en 300 modules om uit te kiezen. Daarnaast is er een nieuwe gamemodus “Mix Mode”, die uniek is voor Nintendo Switch als een nieuwe manier om van het spel te genieten met behulp van de Joy-Con. De titel is nog in ontwikkeling en zal volgend jaar verschijnen voor de Switch. Als je benieuwd bent naar de titel, kun je hieronder kijken naar de twee-en-een-halfuur durende livestream kijken van de game.