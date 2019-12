Super Kirby Clash al meer dan 4 miljoen keer gedownload

Super Kirby Clash is een populaire download in de eShop.

De free-to-play game Super Kirby Clash werd in de Nintendo Direct van september dit jaar aangekondigd en verscheen daarna direct in de eShop. Vandaag heeft Nintendo laten weten dat deze gratis te downloaden titel het goed doet. Inmiddels is Super Kirby Clash dan ook al meer dan vier miljoen keer gedownload. Het betreft hierbij wereldwijde verkopen.

In de game kan je in je eentje spelen, maar ook samen op verschillende manieren. Zo kan je op één console, via local wireless of online spelen. Het spel bevat meer dan 100 levels en is gratis te downloaden. Wél kent het spel microtransacties en daarvoor loopt momenteel ook een aanbieding. Zo kun je nu 20% korting krijgen op Gem Apples.

Heb jij Super Kirby Clash al gespeeld?