Dit zijn de 25 meest gedownloade Switch-games in 2019

Nintendo onthult de meest gedownloade titels van dit jaar.

Met het naderen van het einde van 2019 heeft Nintendo kenbaar gemaakt welke spellen er op de Nintendo Switch het meeste zijn gedownload dit jaar. De top 25 is hieronder te zien en daar staan ook zeker enkele verrassingen tussen. Fortnite staat, misschien niet heel onverwacht als gratis download, bovenaan de lijst. Ook Cuphead wist goed te scoren met een vierde positie.

Welke games had jij juist wel en niet in onderstaande lijst verwacht?

1. Fortnite

2. Super Smash Bros. Ultimate

3. Minecraft

4. Cuphead

5. Untitled Goose Game

6. Pokemon Sword

7. Fire Emblem: Three Houses

8. NBA 2K19

9. New Super Mario Bros. U Deluxe

10. Dragon Ball FighterZ

11. Pokemon Shield

12. Super Mario Maker 2

13. Overcooked! 2

14. Hollow Knight

15. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

16. Luigi’s Mansion 3

17. Cadence of Hyrule

18. Super Mario Party

19. Final Fantasy VII

20. Dragon Ball Xenoverse 2

21. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

22. Undertale

23. Crypt of the NecroDancer

24. Warframe

25. Mortal Kombat 11