Shin Megami Tensei V nog steeds actief in ontwikkeling

Atlus benadrukt dat, ondanks de stilte, de game nog in volop in ontwikkeling is.

Shin Megami Tensei V was één van de eerste games die officieel aangekondigd werd voor de Nintendo Switch, maar sindsdien hebben we er maar weinig van gehoord. Af en toe geeft Atlus aan dat de game nog hun aandacht heeft maar het laatste bericht daarover is meer dan een jaar oud. Nu benadrukt de ontwikkelaar opnieuw dat het spel nog actief in ontwikkeling is. De ontwikkeling kost simpelweg meer tijd dan gedacht.

In het meest recente nummer van Famitsu bevestigde Atlus dat fans zich geen zorgen hoeven te maken: “Shin Megami Tensei is “under active development.” Meer nieuwe informatie werd echter niet gegeven. Zit jij nog steeds met smart op Shin Megami Tensei V te wachten? En wanneer denk jij dat de game uiteindelijk uit zal komen?