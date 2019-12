Ontvang 20 Battle Points in Pokémon Sword & Shield

Er is een nieuwe code vrijgegeven om via Mystery Gift 20 Battle Points te krijgen.

Afgelopen week waren er al vier codes vrijgegeven, waarmee je diverse pokéballen kunt krijgen. Vandaag is er een nieuwe code vrijgegeven, waarmee je 20 Battle Points kunt krijgen in Pokémon Sword & Shield. Deze Battle Points kun je in het spel weer uitgeven om items te krijgen.

Om deze 20 Battle Points te krijgen, moet je het volgende doen. Open het menu in het spel en ga naar Mystery Gift. Vul hier de code G1GANTAMAX in en je krijgt de 20 Battle Points. Deze code is te gebruiken tot 30 januari 2020.