Schieten, flipperen en hack and slash-actie in Demon’s Tilt

Bekijk gameplay beelden van deze originele Pinball-titel.

Demon’s Tilt is nu verkrijgbaar in de Nintendo Switch eShop en hieronder hebben we gameplay beelden van het spel voor je. Demon’s Tilt is een pinball-game maar geen normale variant daarvan. In Demon’s Tilt wordt het flipperen namelijk gecombineerd met elementen uit shoot ’em up-spellen en hack and slash-games. En dat zorgt in elk geval voor een verfrissende combinatie.

Benieuwd geworden naar Demon’s Tilt? Bekijk de gameplay beelden hieronder. De game is voor 19,99 euro te downloaden in de eShop.