Shovel Knight: King of Cards krijgt launch trailer

Shovel Knight: Treasure Trove is nu eindelijk compleet!

Shovel Knight: Treasure Trove is nu eindelijk compleet met de additie van Shovel Knight: King of Cards en Shovel Knight Showdown. Beide King of Cards en Showdown zijn uitgekomen op vrijdag 13 december.

Shovel Knight: King of Cards is een platformer, voor diegene die nog nooit hebben gehoord van de serie. King of Cards is de afsluitende campaign van, wat voor een aantal van ons, een jarenlang avontuur was wat nooit op leek te houden. Shovel Knight: Treasure Trove is, met de additie van King of Cards en Showdown, nu helemaal compleet.

King of Cards is uiteindelijk meerdere keren uitgesteld sinds we in 2017 te horen kregen dat de game in het eerste kwartaal van 2018 uit zou komen. De game is nu eindelijk uitgekomen en vrijwel iedereen heeft er wel iets positiefs over te zeggen. Dit bewijst maar al te goed dat haastige spoed zelden goed is.

Shovel Knight: King of Cards is vanaf nu beschikbaar in de Nintendo eShop voor 8,99 euro. Shovel Knight: King of Cards is ook beschikbaar als deel van Shovel Knight: Treasure Trove.

Bekijk hieronder de launch trailer:

“A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad.”