Nintendo onderhoud gepland voor 22 december 2019

Een nieuw jaar, een nieuwe onderhoudsbeurt





Nintendo heeft momenteel een nieuwe onderhoudsbeurt geplant voor de Nintendo Switch. Dit keer zal het onderhoud meerdere keren morgen en overmorgen door de dag heen plaatsvinden. Verder is de distributie van de updatedate ergens aan het begin van 2020 gepland.

Hieronder kun je het onderhoudsschema vinden van deze sessie :

Switch (online play van bepaalde software)

– 4:50 PM PT (December 22) – 6:30 PM PT (December 22)

– 7:50 PM ET (December 22) – 9:30 PM ET (December 22)

– 12:50 AM in the UK (December 23) – 2:30 AM in the UK (December 23)

– 1:50 AM in Europe (December 23) – 3:30 AM in Europe (December 23)

Switch (online play of some software)

– 11:50 PM PT (December 22) – 1:30 AM PT (December 23)

– 2:50 AM ET (December 23) – 4:30 AM ET (December 23)

– 7:50 AM in the UK (December 23) – 9:30 AM (December 23)

– 8:50 AM in Europe (December 23) – 10:30 AM in Europe (December 23)

Switch (distributie van update data)

– 8:30 PM PT (January 6) – 9:30 PM PT (January 6)

– 11:30 PM ET (January 6) – 12:30 AM ET (January 7)

– 4:30 AM in the UK (January 7) – 1:30 AM in the UK (January 7)

– 5:30 AM in Europe (January 7) – 2:30 AM in Europe (January 7)