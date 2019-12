Luigi’s Mansion 3 erg succesvol in het Verenigd Koninkrijk

De feestdagen doen dit spookachtige avontuur goed.

Luigi’s Mansion 3 is alweer een dikke anderhalve maand verkrijgbaar, maar lijkt nog steeds erg veel succes te hebben tijdens de feestdagen. Dit is met name het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar de game verschillende andere grote titels verslaat dit kerstseizoen. Hoewel Pokémon Sword & Shield nog steeds op de eerste plek staat, heeft Luigi’s Mansion 3 onder andere New Super Mario Bros. U, Super Mario Maker 2 en The Legend of Zelda: Link’s Awakening ver achter zich gelaten.

GamesIndustry laat op zijn site weten dat Luigi’s Mansion hiermee veruit de best verkopende titel in de trilogie is in het Verenigd Koninkrijk. Luigi’s Mansion 3 is alweer de derde titel in de Luigi’s Mansion-serie, die op de GameCube begon in 2001. Luig’s Mansion 2 verscheen twaalf jaar later voor de Nintendo 3DS en was de eerste titel in de serie ontwikkeld door de huidige ontwikkelaar, Next Level Games. Luigi’s Mansion 3 is de eerste titel die zich niet in landhuizen afspeelt, maar in een gigantisch hotel. Volgens GamesIndustry zijn de verkopen van de game de afgelopen week met ongeveer 49% gestegen ten opzichte van vorige week.